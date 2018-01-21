Pentagon'dan Türkiye'ye: DEAŞ'a odaklanmalıyız

Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, yaptığı yazılı açıklamada “Bütün taraflara gerilimi tırmandırmamaları ve en önemli görev olan DEAŞ'ı ortadan kaldırmaya yönelmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verdi.

"ABD'NİN PKK'YA HERHANGİ BİR DESTEĞİ YOK"

Rankine-Galloway, "Türkiye'nin ABD tarafından da terör listesine alınan PKK hakkındaki kaygılarını anlıyoruz. ABD, PKK'ya herhangi bir destek sağlamıyor." ifadelerini kullandı.

CENTCOM KOMUTANI: "AFRİN OPERASYON ALANIMIZ DEĞİL"

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Ortadoğu'da görev bölgeleri arasında seyahat ederken uçakta basın mensuplarına Afrin operasyonu hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Joseph Votel, Türkiye'nin dün başladığı operasyon konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ve Afrin bölgesinin kendi operasyon alanları olmadığını kaydetti. CENTCOM Komutanı, "Askeri kaynaklarımızla bu bölgeye (Afrin) belirgin bir dikkatimizi veriyor değiliz." şeklinde konuştu.

"DEAŞ'LA MÜCADELE KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ"

Votel, Türkiye'nin niyetini bilmediğini ancak söz konusu Afrin operasyonunun DEAŞ'la mücadeleye yapacağı etki konusunda endişe ettiklerini dile getirerek, "DEAŞ ile Suriye'deki mücadele devam ediyor. Halen bu konu üzerine oldukça odaklanmış durumdayız ve onların kontrol ettiği yerleri geri almak için ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Amerikalı komutan ayrıca Türk yetkililerin kendilerine Münbiç'e yönelik bir operasyondan bahsetmediğini de sözlerine ekledi.

FETÖ'CÜLER İÇİN "YAKIN MÜTTEFİKİMİZ" DEMİŞTİ

Ortadoğu'daki Amerikan operasyonlarını yöneten CENTOM'un komutanı General Joseph Votel, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cüler için "Amerikanın Türk ordusundaki yakın müttefikleri tutuklandı" ifadelerini kullanmıştı.

PKK'YI KOBANİ'DE ZİYARET ETMİŞTİ

Aynı general, FETÖ'nün darbe teşebbüsünden sadece bir ay önce, Kobani'de PKK/PYD'lilerle bir buluşma gerçekleştirmiş, IŞİD'le mücadele adı altında terör örgütü PKK'ya destek olduklarını açıklamıştı.

Votel ayrıca Amerikan silahlarının PKK'ya ulaştırılmasında da kilit rol oynuyor.