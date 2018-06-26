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Pentagon'un yeni nesil her araziye uygun tekerleği

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Ajansı DARPA, her arazi koşuluna uygun şekil alabilen transformer teker tanıttı.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 14:56..
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ABD'nin Savunma Bakanlığına bağlı araştırma geliştirme merkezi olan DARPA, her arazi koşuluna uygun olarak hareket edebilen üçgen biçimindeki süspansiyonlu tekerlek geliştirdi.

Pentagon'un yeni nesil her araziye uygun tekerleği

ZORLU KOŞULLARA GÖRE ŞEKİL ALIYOR

DAPRA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, GXV‐T programı kapsamında geliştirilen transformer hem teker hem de palet şeklini alabiliyor. Cihaz gevşek zeminde üçgen şekil alarak zincirli palet gibi çalışmaya başlıyor.

Cihazın askeri teçhizatın zor geçirilir arazideki hareketliliğini artırması öngörülüyor.

Ajans ayrıca zırhlı teçhizat için uyarlamalı süspansiyon sistemi, yeni motor ve optik yenilikler anons etti.

Pentagon'un yeni nesil her araziye uygun tekerleği VİDEO

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