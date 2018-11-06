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People dergisi yaşayan en seksi erkeği açıkladı

People dergisi 2018 yılının yaşayan en seksi erkeğinin ünlü oyuncu Idris Elba olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 12:46..
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People dergisi 1985'ten bu yana, her yıl ünlü bir erkeğe 'Yaşayan En Seksi Erkek" unvanını veriyor. Ünlü derginin ise bu seneki birincisi oyuncu, DJ ve yapımcı Idrıs Elba olduğunu duyurdu.

People dergisi yaşayan en seksi erkeği açıkladı

DİZİYLE HAYRAN KİTLESİNE ULAŞTI

The Wire dizisindeki iş adamı Russell "Stringer" Bell karakteriyle hafızalara kazınan ünlü aktör ardından da Luther dizisi ile büyük hayran kitlesine kavuştu.

People dergisi yaşayan en seksi erkeği açıkladı

"KESİNLİKLE EGO ARTIRICI"

Elba, yaşayan en seksi erkek seçilmesinin ardından People dergisine verdiği röportajda, “Aynaya baktım, kendimi kontrol ettim. ‘Evet, bugün seksi gibisin’ dedim. Ama dürüst olmak gerekirse güzel bir duygu. Güzel bir sürpriz, kesinlikle ego artırıcı” şeklinde yorum yaptı.

People dergisi yaşayan en seksi erkeği açıkladı

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