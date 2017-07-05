Pepe İstanbul'a geldi

Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesine cevap gecikmedi. Güney Kore, ABD ve Japonya birlikte füze atış tatbikatı yaptı.

İstanbul Ümraniye'de bir gecekonduda çıkan yangın büyüyerek yanında bulunan iki katlı binaya da sıçradı.

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Kayseri'de silahlı kavga: 2 ölü, 15 yaralı

Kayseri İncesu'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri mahalle muhtarı olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.