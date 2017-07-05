taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.208
USD
3,5556
EURO
4,0430
ALTIN
140,43
PETR
49,5200

Pepe İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

05.07.2017 - 05:59
  1. Haberler
  2. Spor
Pepe İstanbul'a geldi

Pepe İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni stoperi Pepe sabaha karşı Türkiye'ye geldi. 2 gün süren görüşmelerde sonra dün gece resmi imzayı atan Portekizli yıldız gece 12:00'de Lizbon'dan yola çıktı.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Transfer komitesi başkan Umut Güner, yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu menajerler Ahmet Bulut ve Jorge Mendes ile beraber 4.5 saatlik bir yolculuğun ardından sabaha karşı Atatürk Havaalanı'na inen Pepe burada Beşiktaşlı taraftarlarca karşılandı.

Siyah Beyazı taraftarların büyük ilgi gösterdiği Pepe zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı.

Pepe İstanbul'a geldi

Pepe İstanbul'a geldi VİDEO

 

VODAFONE ARENA'DA İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Havaalanından dinleneceği otele giden Pepe öğleden önce sağlık kontrolünden geçecek. Portekizli stoper için saat 14:00'de Vodafone Arena'da başkan Fikret Orman'ın da katılacağı imza töreni düzenlenecek.

Pepe İstanbul'a geldi

İlginizi Çekebilir
Nabil Dirar İstanbul'da
Fenerbahçe'nin geçen ay İstanbul'a davet ettiği Monaco'nun Faslı oyuncusu Nabil Dirar İstanbul'a geldi.
Pepe'den ilk Beşiktaş paylaşımı
Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan dünya yıldızı Pepe, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın stadını paylaştı.
Pepe resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş dünyaca ünlü savunma oyuncusu Pepe'yle anlaşmaya vardı. Portekizli oyuncu siyah-beyazlı formayı giydi.
Carlos Kameni İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Carlos Kameni, İstanbul'a geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pepe'den ilk Beşiktaş paylaşımı

Pepe'den ilk Beşiktaş paylaşımı

30
Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

21
739 emniyet personeli görevine iade edildi

739 emniyet personeli görevine iade edildi

18
Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

21
Türk ve Suriyeli ailelerin kavgası: 3 yaralı

Türk ve Suriyeli ailelerin kavgası: 3 yaralı

17
Lübnan'da Suriyeli 4 mülteci gözaltında hayatını kaybetti

Lübnan'da Suriyeli 4 mülteci gözaltında hayatını kaybetti

1
ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM