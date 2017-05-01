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Perakende fiyatlar yüzde 9 arttı

İstanbul'da nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlarda yüzde 9,07, toptan fiyatlarda ise yüzde 13,48 artış oldu.

01.05.2017 - 15:31
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İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi bu yılın nisan ayında yüzde 1,14, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 0,43 olarak gerçekleşti.

TOPTAN FİYATLAR YÜZDE 13,48 ARTTI

Ücretliler Geçinme İndeksi 2017 nisan ayı itibarıyla yıllık ortalama yüzde 8,34, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 8,26 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2017 nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,07, toptan fiyatlar ise yüzde 13,48 arttı.

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