Perge Antik Kenti yeniden canlanacak

Antalya'da bulunan Perge Antik Kenti, Pamfilya bölgesine bir dönem başkentlik yapan Aksu ilçesinde yer alıyor.

Anadolu'daki en düzenli Roma dönemi kentlerinden Perge'nin simgesi iki yuvarlak kule, sur duvarları ile eşine ender rastlanan sütunlu cadde, su kanalı, stadyum ve tiyatrosuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"DÜNYANIN İLK ANTİK KENTLERİNDEN BİRİ"

Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, "Perge, 2020 yılında tüm ihtişamıyla ayağa kalkacak. Perge, korunmuşluk ve kendi öz malzemesi açısından dünyadaki en iyi antik kentlerden biri" dedi.

"GÖRKEMLİ BİR HALE GELDİ"

Cemil Karabayram, "Perge, biz de bazen çağdaş malzemelerden hareket ediyoruz ama son 2 yıldır gerçek öz malzemeleri kullanmak için çaba gösteriyoruz. Burayı çok iyi korumaya ve muhafaza etmeye çalışıyoruz. Kuleler, kentin en gösterişli yapılarından. Kule her geçen gün yükseliyor. Yaklaşık 30 metre yüksekliğe çıktı ve oldukça görkemli bir hale geldi. İskender'in kenti işgal etmesinin ardından yapılan ve kentin dört tarafını kuşatan surları da yeniden ayağa kaldırıyoruz. Surların bütün malzemeleri olduğu gibi duruyor. Yeni bir malzeme arayışında olmayacağız. O taşları yeniden eski yerlerine koyacağız" şeklinde konuştu.

15 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILACAK

Perge'ye Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun destekleriyle 15 milyonluk yatırım yapılacak.



