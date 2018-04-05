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Perge'de dikili bir sütunun olsun

Turizmde bu yıl 'Perge Yılı' ilan edilen Antalya'da, antik kentteki tarihi sütunların ayağa kaldırılması için kampanya başlatıldı.

DHA | 05.04.2018 - 10:44..
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Antalya'da, Vali Münir Karaloğlu tarafından 2018'in turizmde 'Perge Yılı' ilan edilmesi, Perge Antik Kenti'nde devam eden kazı ve restore çalışmalarının hızlandırılması ve dünyaca ünlü antik kentin ayağa kaldırılması amacıyla bir kampanya başlatıldı.

SÜTUNA SPONSOR OLANIN ADI VERİLECEK

Antik şehir Perge'de dikili bir sütunun olsun sloganıyla başlatılan kampanyada, antik kent kazılarında çıkartılan sütunlar sponsor destekleriyle orijinallerine uygun bir şekilde tıpkı antik dönemde olduğu gibi caddelere yeniden dikilecek. Dikilen her sütun için de sponsor olan kişinin ismi o sütuna verilecek.

Perge'de dikili bir sütunun olsun

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