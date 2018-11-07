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Perihan Savaş'ın torun mutluluğu

Ünlü oyuncu Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses üçüncü kez torun sevincini yaşadı.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 13:13..
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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın evliliğinden dünyaya gelen kızları Melek Zübeyde Akkaş üçüncü kez anne oldu. Melek Zübeyde, 2008 yılında Volkan Akkaş'la evlenmişti. 4 yaşında Kemal Ali ve 8 yaşında Efe adında iki oğlu olan çiftin ilk kız çocuğu Zeynep Bal, dünyaya geldi.

"KUZUM MAŞALLAH SANA"

İki erkek torunun ardından, kız torununa da kavuşan Perihan Savaş çok büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek "Allah bütün isteyenlere nasip etsin" dedi. Savaş, torunu Zeynep Bal'la olan ilk fotoğrafını da "3. torunum geldi, Zeynep Bal hoş geldin. Kuzum maşallah sana" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Perihan Savaş'ın torun mutluluğu

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