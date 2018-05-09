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Perinçek 100 bin imza sınırını geçti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, imza süresinin son gününde 100 bin imzayı aşmayı başararak 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı aday oldu.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 14:42..
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Perinçek 100 bin imza sınırını geçti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bugün saat 14.00 itibariyle 100 bin imza sınırını aştı.

110 BİNDEN FAZLA İMZA TOPLANDI

İmza süresinin son gününde yeterli sayıya ulaşan Perinçek'in şu ana kadar 110 binin üzerine çıktığı belirtiliyor.

BAŞKA PARTİLERDEN SİYASETÇİLERİN DESTEĞİ OLDU

Akşener ve Karamollaoğlu'nun imza topladığı günlerde Perinçek'in topladığı imza sayısının hızı düşük kalmıştı ancak onlar yeterli sayıya ulaştıktan sonra diğer partilerinin içinden siyasetçilerin yaptığı çağrılarla Perinçek de istediği rakama ulaşmış oldu.

Yeterli rakama ulaşılmasına rağmen Vatan Partisi'nin çağrılarıyla vatandaşlardan imza vermeye devam etmesi ve böylece yüksek bir rakama ulaşılması hedefleniyor.

Perinçek 100 bin imza sınırını geçti

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