Perinçek CHP oylarını analiz etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı yarışını sonuncu olarak tamamlasa da seçimlerdeki en büyük yenilgiyi CHP'nin yaşadığını söylüyor.

"BONZAİ İÇMESELER PKK'YA OY VEREBİLİRLER Mİ"

CHP'nin, HDP ile yaptığı ittifağa dikkat çeken Perinçek, "Milyonlarca CHP'linin, bonzai, esrar içip HDP'ye oy verdiğini" savundu:

"CHP'nin tabanı bonzai çekti. Ben onu ilk olarak Ankara-İstanbul yürüşü sırasında söyledim. FETÖ'yle, PKK ile yürüyorlar. Dediğim doğru çıktı, bonzai içmişler, milyonlarca CHP'li, bonzai içmese gidip, HDP'ye, PKK'ya oy verir mi?"