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Perinçek Suriye'deki katliamı Kurtuluş Savaşı'na benzetti

Doğu Perinçek'in sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ece Üner, Perinçek'ten sözlerini tekrarlamasını istedi.

27.10.2017 - 10:42
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Perinçek Suriye'deki katliamı Kurtuluş Savaşı'na benzetti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk canlı yayınında Ece Üner'in konuğu oldu.

Suriye'de yaşanan katliamların konuşulduğu programda; Perinçek eli kanlı lider Esad'ı savundu.

ESAD'IN KURTULUŞ SAVAŞI

Halkına karşı kimyasal bomba kullanmaktan bile kaçınmayan Esad'ın yaptıklarını Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na benzeten Perinçek, Ece Üner'i şaşırttı.

Perinçek Suriye'deki katliamı Kurtuluş Savaşı'na benzetti VİDEO

ECE İNANAMADI

Programın moderatörü Üner, Doğu Perinçek'ten sözlerini tekrarlamasını istedi.

Perinçek, bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün de yaşanan iç isyanlarda benzer adımlar attığını ifade etti.

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