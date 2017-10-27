Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk canlı yayınında Ece Üner'in konuğu oldu.
Suriye'de yaşanan katliamların konuşulduğu programda; Perinçek eli kanlı lider Esad'ı savundu.
ESAD'IN KURTULUŞ SAVAŞI
Halkına karşı kimyasal bomba kullanmaktan bile kaçınmayan Esad'ın yaptıklarını Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na benzeten Perinçek, Ece Üner'i şaşırttı.
Perinçek Suriye'deki katliamı Kurtuluş Savaşı'na benzetti VİDEO
ECE İNANAMADI
Programın moderatörü Üner, Doğu Perinçek'ten sözlerini tekrarlamasını istedi.
Perinçek, bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün de yaşanan iç isyanlarda benzer adımlar attığını ifade etti.