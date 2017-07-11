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Perinçek'ten İran'da Kürdistan çıkışı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuna sert tepki gösterdi.

11.07.2017 - 23:00
  1. Haberler
  2. Politika

İran Devleti'nin davetlisi olarak Tahran'da bulunan Perinçek, İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nda basın mensuplarına yaptığı konuşmada, ABD'nin, "Kürdistan adı altında ikinci bir İsrail'i bölgede kurmak istediğini" ileri sürdü.

Perinçek, "O İsrail şimdi 1500-2000 kilometre uzaklıkta olmayacak, İsrail buraya komşumuza geliyor. Bu Amerikan-İsrail projesinin hayata geçme şansı yok. Kürdistan adı altında İkinci bir İsrail devleti kesinlikle kurulamayacak. Amerika buradan elini çeksin. Askerini, her şeyini toplasın gitsin. Bölge ülkeleri ile birlikte olup,  Amerikan'ın bölgemizde bir Sünni NATO kurma planlarını da bozacağız" dedi.

"İRAN'A GİDEN YOL CEHENNEMİN İÇİNDEN GEÇSE, BİZ O YOLDAN GİDERİZ"

Gazetecilerin sorusu üzerine 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Perinçek, "Türkiye'nin içindeki Amerika temizleniyor. Amerika'nın silahlı güçleri, Türk devleti ve Türk ordusunun içinden temizleniyor" dedi.

Perinçek, "Fetullah hoca 'İran'a giden yol cennetin içinden gitse ben o yoldan gitmem' diyordu. Biz Türkiye'nin vatanseverleri olarak 'İran dostluğuna giden yol cehennemin içinden gitse biz o yoldan geçeriz' diyoruz, çünkü İran dostluğu bizim için cennettir" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi heyeti, 4 günlük Tahran ziyareti kapsamında, İran lideri Ayetullah Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ve İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi ile bir araya geldi.

Görüşmelerde ağırlıklı olarak İran'ın da karşı çıktığı Irak'ta yapılması öngörülen Kürdistan referandumu ele alındı.

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