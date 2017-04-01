taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6341
EURO
3,8737
ALTIN
145,81
PETR
53,6400

Periscope yasaklanıyor

Twitter’ın sahibi olduğu canlı yayın hizmeti Persicope, açılan marka ihlal davasını kaybetti. Türkiye'de yasaklanıyor.

01.04.2017 - 09:45
  1. Haberler
  2. İç Haber

f

Twitter'ın bünyesinde bulunan canlı video uygulaması Periscope'a, Türkiye'de hizmet veren Periskop adlı şirket tarafından dava açıldı.  Firma Periscope'a erişimin engellenmesini istedi.

İHTİYATİ TEDBİR KARARI

Bunun üzerine ihtiyati tedbir kararı alındı. Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ'nin Periscope'a açtığı davada marka hakkına tecavüz edildiği gerekçe olarak gösterilerek ihtiyati tedbir uygulanması yönünde karar verildi.

Karar şöyle: "İhtiyati tedbir isteyen vekili, marka tecavüzüne esas teşkil eden davalı Twitter'e ait Periscope isimli mobil uygulama diger davalılara ait Ios ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığını ve söz konusu mobil uygulamaya erişimin engellenmesini, ayrıca yine mobil uygulamaya ait web sitesi olan www.periscope.tv internet sitesine ve @periscopeco isimli twitter kullanıcısının da dava konusu tecavüzün yer bulduğu diğer kaynaklar olduğunu ve tedbiren erişime engelleme kararı verilmesini, ayrıca yine davalıların Periscope adı altında tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini talep etmiştir."

İSİM HAKKI KAVGASI

Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ'nin temsilcisi Gökhan Selamet, Periscope ismini ilk olarak kendilerinin tescil ettirdiğini, Twitter'ın kendilerinden sonra patent enstitüsüne başvurduğunu ve buna rağmen Periscope isim hakkını tescil ettirdiğini ifade ediyor. Bu karar sonrasında Periscope mobil uygulamaları, periscope.tv internet adresi ve @periscopeco isimli Twitter kullanıcısının yasaklanması bekleniyor. Ayrıca Periscope’nin ülkemizdeki tüm reklam faaliyetlerinin de yasaklanması talep edildi.

SCOPE İSMİ İLE DEVAM EDECEK

Periscope uygulamasına, Twitter hesabına, internet sitesine önümüzdeki saatlerde erişimin engellenmesi beklenirken, Twitter 'dan jet yanıt geldi. Twitter , Periscope isimli uygulamasının adını değiştirerek Scope yaptı. Uygulama bu isimle devam edecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tahliye edilen 21 kişiye yeniden gözaltı kararı

Tahliye edilen 21 kişiye yeniden gözaltı kararı

203
TRT'nin 200 bin saatlik arşivi halka açıldı

TRT'nin 200 bin saatlik arşivi halka açıldı

21
FETÖ'den yargılanan 21 ismin serbest bırakılmasına tepki

FETÖ'den yargılanan 21 ismin serbest bırakılmasına tepki

63
Milli Savunma Bakanı'ndan El Bab açıklaması

Milli Savunma Bakanı'ndan El Bab açıklaması

36
Saadet Partili kadınlardan CHP’ye Hayır desteği

Saadet Partili kadınlardan CHP’ye Hayır desteği

200
Yatırım devlerinden Türkiye tahmini

Yatırım devlerinden Türkiye tahmini

8
FETÖ'cü pilotlar kamu malına 80 milyonluk zarar verdi

FETÖ'cü pilotlar kamu malına 80 milyonluk zarar verdi

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM