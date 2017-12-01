Bilim insanları doğanın zenginlikleri karşısında tekrar tekrar şaşkınlığa uğruyor.

1839 yılından beri varlığı bilinen bir mineralin, hiç beklenmedik bir özelliği daha keşfedildi.

BİN KAT HIZLI VERİ TRANSFERİ

Perovskite (CaTi03) isimli mineral, günümüz veri transfer hızlarından bin kat daha hızlı transfer yapabiliyor.

Perovskite bir kalsiyum titanyum oksit minerali ve fiziksel yapısının içerisinde bulundurabildiği artı yükler, mühendislere mineralin yapısını değiştirme şansı tanıyor.

Perovskite minerali ile veri aktarımı bin kat hızlanacak

DÜNYANIN SAYILI COĞRAFYALARINDA KEŞFEDİLDİ

Bilim insanları bu minerali 1839 yılında Ural Dağları’nda keşfetmişti ve o günden bu yana yeni özellikleri keşfedilmeye devam ediyor.

Perovskite, Ural Dağları’nın ardından İsviçre, İsveç, Almanya ve ABD’nin Arkansas eyaletinde de bulundu.

Bulunan her bir mineral bir diğerinden az da olsa farklı bir kimyasal yapıya sahip ve bu nedenle birbirlerinden farklı görünüyorlar.

DOĞAL GÜNEŞ PANELİ

2009 yılında bulunan bir Perovskite mineralinin doğal bir güneş paneli olduğu ve güneş ışığını emerek karşılığında elektrik üretebildiği fark edilmişti.

Bu keşfin ardından, mineral günümüz güneş panellerinde ve ekran teknolojilerinde kullanılmaya başlandı.

Perovskite’ın keşfedilen en yeni özelliği ise çok hızlı veri transfer edebilmesi oldu.

Bilim insanları, mineralin spesifik bir türünün organik ve inorganik hallerini silikon bir levhaya takarak, veri transferi yapmayı başardı.

IŞIK DALGALARIYLA VERİ TRANSFERİ

Günümüzde akıllı telefonlar 2,4 gigahertz frekansla çalışırken, kızılötesi ışık ve radyo frekanslarını kullanan yeni sistem 100 ile 10.000 gigahertz arasında çalışabiliyor.

Katmanlar halinde yerleştirilen Perovskite, ışık dalgalarını kullanarak veriyi transfer ediyor.

Bilim insanları, basit bir halojen lamba yardımıyla terahertz dalgalarını yönetebiliyorlar.

Bilim insanları, farklı renkte lambalar kullanarak aynı anda birden fazla veri transferi yapabildiklerini de belirtiyorlar.

Üstelik eş zamanlı transfer yapıldığında bile transferlerin hızı sabit kalıyor.

10 YIL DAHA BEKLEYECEĞİZ

Bu buluş, geleceğin bilgi işlem ve iletişim teknolojileri için yeni bir çığır açabilir.

Günümüz elektronik sistemlerinden daha uygun fiyatlı bir veri transfer yöntemi sunan sistem henüz geliştirilme aşamasında.

Bilim insanları, sistemin kullanıcılara sunulması için 10 yıl daha beklenmesi gerekeceğini açıkladı.