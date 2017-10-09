Persona non grata nedir

Türkiye ile ABD arasında 8 Ekim 2017 akşamı başlayan siyasi krizde çok sık duyduğumuz "persona non grata" kavramıyla ilgili tüm bilgiler bu yazıda.

PERSONA NON GRATA NEDİR?

Bu kavram Latince "istenmeyen kişi" anlamına gelmekle birlikte diplomaside çok sık karşımıza çıkar ve "istenmeyen kişi" kelime anlamına yakın bir şekilde açıklanabilir.

PERSONA NON GRATA NE ANLAMA GELİR?

Devletlerarası hukukta; bir devletin istemediği bir kişiyi ilan ederek, ülke dışına çıkarma kararını ifade etmektedir.

Bu kavram bir ülkenin başka bir ülkeye diplomatik yollardan uyguladığı en şiddetli kınama ve yaptırım yoludur.

PERSONA NON GRATA'DA SÜREÇ NASIL İŞLER?

Söz konusu devlet kişi hakkında 'persona non grata' ilan ettiği kişinin ülkeye gelmemesini veya ülkeden çıkmasını ister. Ancak kişi buna rağmen ülkeden çıkmaz ise doğrudan sınır dışı edilir ve dokunulmazlığı kaldırılarak yasal süreç başlar.