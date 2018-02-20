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Pert olan aracını tamir ettirmek için gasp yaptı

Adana’da, yeni aldığı otomobiliyle kaza yapınca masraflarını karşılamak için oyuncak tabanca ile bir markete girip cep telefonu gasbeden zanlı, polis tarafından yakalandı.

İHA | 20.02.2018 - 09:32..
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı’da bir markette çalışan Selim A. (35) bir süre önce otomobil satın aldı. Ancak kaza yapan Selim A.’nın otomobili pert oldu. Otomobilini tamirciye veren Selim A., 25 bin lira masrafı çıkınca parayı ödeyemediği için gasp yapmaya karar verdi.

Pert olan aracını tamir ettirmek için gasp yaptı

KASADAKİ PARAYI ALAMAYINCA CEP TELEFONU ÇALIP KAÇTI

Selim A., dün sabah saatlerinde çalıştığı marketin Karataş şubesine otomobil ile giderek elini aldığı oyuncak silah ve kafasında kask ile market çalışanlarını etkisiz hale getirip kasadaki parayı almak istedi. Ancak çalışanların direnişiyle karşılaşan zanlı market çalışanı Nilda B.’nin cep telefonunu gasbedip marketten kaçmaya başladı. Çalışanlar ise gaspçıyı kovaladı. Ancak Selim A. kaçmayı başardı. Olay hemen polise bildirildi.

Pert olan aracını tamir ettirmek için gasp yaptı

CEP TELEFONUNU SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayın ardından dayısına ait otomobile binerek, hızla olay yerinden uzaklaşan Selim A.’nın yakalanması için tüm ekip seferber oldu.

Zanlı, olaydan 1 saat sonra Yüreğir’deki bir alışveriş merkezine girip, market çalışanı Nilda B.’den gasbetmeye çalıştığı cep telefonunu satmak isterken yakalandı. Selim A., Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Pert olan aracını tamir ettirmek için gasp yaptı

ÇOCUĞUNUN HASTA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Zanlının sorgusunda çocuğu hasta olduğu için böyle bir şey yaptığını ileri sürdüğü çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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