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Peru'da 15 bin çocuk risk altında

UNICEF, Peru'da meydana gelen sellerden dolayı yaklaşık 15 bin çocuğun yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

13.04.2017 - 12:42
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Peru Temsilcisi Maria Luisa Fornara, 2 yaşından küçük yaklaşık 15 bin çocuğun yeterli gıda, temiz su ve sağlıklı yaşam koşullarına ulaşamadığını söyledi.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 20'Sİ SEL ALANINDA

Peru'da çocukların yaklaşık yüzde 15'in yetersiz beslendiğini, bu oranın sellerden etkilenen alanlarda yüzde 20'yi bulduğunu ifade eden Fornara, "Çocuklar, akut yetersiz beslenme ile karşı kaşıya kalabilir ve biz bunu engellemeliyiz." dedi.

106 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Büyük Okyanus'un doğusunda yüzey sıcaklığının artması sonucu meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 106 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda insan evsiz kalmıştı. Ülkede ocak ayı sonunda başkent Lima başta olmak üzere Arequipa, Huancavelica ve Ica kentlerinde acil durum ilan edilmişti.

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