Rus bilim insanları geçen yıl Peru'da uzaylı mumyası bulmuş ve bu mumya üzerinde bazı çalışmalar yapmıştı. Hatta bilim insanları bu mumyaya 'Maria' adını vermişti.

'UZAYLI' MUMYA RUSYA'YA GETİRİLDİ

St. Petersburg’a getirilen 'Mariya'nın üzerinde hücre örnekleri analizi yapıldı. Analiz görevini Ulusal Araştırma Üniversitesi’nden Profesör Konstantin Korotkov ve Uluslararası Biyolojik Sistemler Enstitütüsü’nden radyolog Natalya Zaloznaya üstlendi.

İNSANLARDAN FARKLI

Çalışmasında 'uzaylı' mumyanın insanlardan tamamen farklı olduğunu fark eden Zaloznaya, kromozomlarına kadar çalışmalarını artırdı. Bu çalışmaya göre mumyada 23 çift kromozom bulunuyor.

Peru'da bulunan uzaylı mumyasının 46 kromozomu var İZLE



46 KROMOZOMU VAR

St. Petersburg’daki Ulusal Araştırma Üniversitesi’nden Profesör Konstantin Korotkov konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Peru'da 4 mumyanın daha bulunduğunu belirten Korotkov, "Hepsi erkekti ve 46 kromozomu vardı. Vücutları insan gibi ancak insan değiller. Anatomik yapıları farklı" diye konuştu.

Ayrıca Korotvkov, bu canlıların insanlardan önce varolduğunu, sel ve göktaşı düşmesi sonucu yok olmuş olabileceğini de belirtti.