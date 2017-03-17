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Peru'da çamur selinden kurtulan şanslı adam

Güney Amerika ülkesi Peru, günlerdir sel ve heyelanlarla boğuşuyor.

17.03.2017 - 13:55
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Binlerce Perulu evini ve araçlarını kaybederken aşırı yağışlar nedeniyle 8 bin ev hasar gördü. Sel sularının önüne kattığı her şeyi sürüklediği ülkede, en az 12 can kaybı var. Birçok insandan ise haber alınamıyor.

60 BİNDEN FAZLA İNSAN EVİNİ TERK ETTİ

60 binden fazla insanın evini terk etmek zorunda kaldığı ülke çaresiz durumda, okullar tatil edildi.

ÇAMUR SELİNDEN SON ANDA KURTULAN ADAM

Diğer yandan bir cep telefonu tarafından çekilen videoda, çamur selinden son anda kurtulan şanslı bir adam görüntülendi:

Peru'da çamur selinden kurtulan şanslı adam

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