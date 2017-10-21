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Peru'da marihuananın tıbbi amaçlı kullanımı yasallaşıyor

Latin Amerika ülkesi Peru'da marihuananın tıbbi amaçlı kullanımına izin verileceği bildirildi.

21.10.2017 - 11:22
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Peru'da muhafazakarların çoğunlukta olduğu Meclis, marihuananın tıbbı amaçlı üretimi, ithali ve satılmasını mümkün kılan yasa tasarısını 5'e karşı 67 "evet" oyuyla kabul etti.

Milletvekilleri, yasanın, binlerce hastanın yaşam kalitelerinin iyileştirilmesini sağlayacağı görüşünü paylaşıyordu.

Peru'da marihuananın tıbbi amaçlı kullanımı yasallaşıyor

BAŞKAN DESTEKLİYOR

Yasanın, Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski tarafından desteklendiği de ifade ediliyor.

Daha önce Şili ve Kolombiya, marihuananın tıbbi amaçlı kullanımına izin vermişti. Uruguay da 2013 yılında uyuşturucunun keyfi kullanımına izin veren ilk Latin Amerika ülkesi olmuştu.

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