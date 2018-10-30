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Peru'da ürkütücü maskelerle dolu gizemli oda bulundu

Peru'da arkeologların keşfettiği yeni bir oda açığa çıkarıldı. Oda ürkütücü kil maskelere sahip tahta figürlerle dolu.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 11:00..
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Peru'da ürkütücü maskelerle dolu gizemli oda bulundu

Peru'daki bir kazı alanında antik Peru üzerine bir kazı yürüten bir ekip, ürkütücü maskeler takılmış tahta heykellerle dolu bir koridor keşfetti. Koridorda toplam 19 heykel bulunuyor.

MASKELERİN GİZEMİ

Heykellerin bir kısmında maskeler var. Bu maskeler bej rengi kilden yapılmış. Chimu adlı antik uygarlığın başkenti olan Chan Chan'da yapılan kazılarda ortaya çıkartılan heykellerin koruyucu olarak tasarlandığı düşünülüyor.

Peru'da ürkütücü maskelerle dolu gizemli oda bulundu

800 YILLIK ESERLER

Eserler yaklaşık olarak 800 yıllık. Kültür Bakanı Patricia Balburna tarafından yapılan bir basın toplantısında tanıtılan heykellerin ait olduğu Chimu uygarlığı, İnkalardan önce bölgede yaşamış olan bir halk.

Heykellerin boyu yaklaşık olarak 70 cm olarak bildirilirken, koridorun uzunluğu ise 33 metre olarak açıklandı.

EN ESKİ BULUNTULAR

Milattan Sonra (MS) 1100-1300 yılları arasına ait olduğu tahmin edilen heykellerin bölgedeki en eski buluntular olduğu düşünülüyor. Kazılarda ayrıca Antik Peru'da çok önemli görülen, kediye benzeyen bir ay hayvanının işlemeleri de bulundu.

Chan Chan, 1986'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine eklenmişti. Chan Chan'ın Kolomb öncesi dönemdeki en büyük şehir olduğu düşünülüyor.

Peru'da ürkütücü maskelerle dolu gizemli oda bulundu

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