1 İstanbul'da çay kaşığıyla 120 bin TL'lik soygun İstanbul'da, içinde 120 bin TL'lik kablo bulunan kamyonu çay kaşığıyla çalıştırıp çalan 3 kişi yakalandı.

2 Beyaz Saray İran'daki protestoları desteklediğini açıkladı İran'daki protestolar hakkında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders,

3 Peru'da yolcu otobüsü uçuruma devrildi Peru'nun başkenti Lima'da bir yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Uçuruma devrilen yolcu otobüsünde 25 kişi hayatını kaybetti.

4 Trump'tan Filistin'e ekonomik yardım tehdidi Filistin yönetimini ekonomik yardımları kesmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, "karşılığında herhangi bir takdir veya saygı görmediklerini" belirtti.

5 Rusya'dan ABD'ye İran tepkisi ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in İran açıklamalarına Rusya'dan imalı tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2011'de yaşanan Wall Street eylemlerini hatırlattı.

6 Çaldığı minibüsün yakıtı bitince minibüs çalarak kaçtı Kocaeli'de bir minibüsü çalan hırsızlar, yakıtın bitmesi üzerine inip başka bir aracı daha çaldılar.