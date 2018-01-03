Peru'da yolcu otobüsü uçuruma devrildi

Peru'da Huacho'dan Lima'ya giden ve 53 yolcusunun bulunduğu yolcu otobüsü 100 metrelik uçuruma devrildi. Kamyonet ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otobüste, ilk belirlemelere göre en az 25 kişi hayatını kaybetti.
Otoyol Polisi basın sözcülerinden Albay Dino Escudero, yaptığı açıklamada, otoyolun "La Curva del Diablo" (Şeytan Virajı) mevkisinde yaşanan kazada ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.
Escudero, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.