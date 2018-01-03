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Peru'da yolcu otobüsü uçuruma devrildi

Peru'nun başkenti Lima'da bir yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Uçuruma devrilen yolcu otobüsünde 25 kişi hayatını kaybetti.

AA | 03.01.2018 - 03:52..
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Peru'da Huacho'dan Lima'ya giden ve 53 yolcusunun bulunduğu yolcu otobüsü 100 metrelik uçuruma devrildi. Kamyonet ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otobüste, ilk belirlemelere göre en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da yolcu otobüsü uçuruma devrildi

Otoyol Polisi basın sözcülerinden Albay Dino Escudero, yaptığı açıklamada, otoyolun "La Curva del Diablo" (Şeytan Virajı) mevkisinde yaşanan kazada ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Peru'da yolcu otobüsü uçuruma devrildi

Escudero, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Peru'da otobüs uçuruma devrildi onlarca ölü var VİDEO

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