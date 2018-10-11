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Perulu adam aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi

Peru'nun başkenti Lima'da bir kişi, Google Haritalar'da kestirme bir yol ararken eşinin başka bir erkekle görüntüsünü yakaladı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 13:08..
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Peru'da bir adam, köprüye giden kısa yolu araştırmak için Google Haritalar'ı kullanmaya başladı. Ancak hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

Perulu adam aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Google Haritalar'da dolaşırken bir erkekle bir kadının samimi olduğunu gören adam, görüntüye yaklaştı. Görüntüye yaklaştıktan sonra kadının eşi olduğunu anlayan adam hayatının şokunu yaşadı.

Perulu adam aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi

ÇİFT BU GÖRÜNTÜLERDEN SONRA BOŞANDI

2013 yılında çekilen görüntülerde adamla kadının samimi pozları ile karşılaşan adam, Google Haritalar sayesinde aldatıldığını öğrendi. Kimliği açıklanmayan çiftin Google Haritalar'daki fotoğraf sebebiyle boşandığı açıklandı.

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