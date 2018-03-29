Başkent Lima'da, yeni devlet başkanı Martin Vizcarra ile görüşme yaptıktan sonra gazetecilere açıklama yapan kongre üyesi Guido Lombardi bir kadının saldırısına uğradı.
"KAÇ PARAN VAR"
Röportaj sırasında aniden yaklaşan kimliği henüz bilinmeyen kadın Lombardi'ye "Kaç paran var?" dedikten sonra tokat atıp gitti.
Olay sonrasından büyük bir şaşkınlık yaşayan Guido Lombardi, kendisine saldıran kadının akıl sağlığının yerinde olmadığını söyledi.
Kadına soruşturma açılıp açılmayacağı ise henüz belli değil.
Perulu kongre üyesine canlı yayında saldırı ViDEO