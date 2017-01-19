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 'Pervaneler' çetesine 19 tutuklama

Antalya merkezli 5 ilde 'Pervaneler' diye bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 28 kişiden 19'u tutuklandı.

19.01.2017 - 17:27
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Pervaneler' diye bilinen ve liderliğini İbrahim Hakkı Pervane'nin yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen ay operasyon düzenledi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Antalya, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı.

 'Pervaneler' çetesine 19 tutuklama

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 7 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 127 adet değişik çapta tabanca mermisi, 1 adet sinyal kesici cihaz, 3 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 2 şarjör, 8 av fişeği, uzun namlulu silaha ait fişek, bir kuru sıkı tabanca ve şarjör, çelik yelek, çok sayıda senet, uyuşturucu madde ve tarihi eser niteliği taşıyan materyal ele geçirildi.

 'Pervaneler' çetesine 19 tutuklama

Aralarında avukatların da bulunduğu örgütün kentte çok sayıda silahlı yaralama, yağma, tehdit ve dolandırıcılık olaylarına karıştığı ileri sürüldü.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Sorguları 27 gün süren 28 şüpheli, 'silahlı suç örgütü kurmak', 'silahlı suç örgütü kapsamında faaliyetlerde bulunmak', 'yağma', 'tehdit', 'silahla yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla 3 gün önce adliyeye sevk edildi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen İbrahim Hakkı Pervane ile ağabeyi Şah İsmail Pervane'nin de aralarında bulunduğu 3'ü avukat 19 kişi tutuklandı.

9 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.

 'Pervaneler' çetesine 19 tutuklama

 'Pervaneler' çetesine 19 tutuklama

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