Pervin Buldan ifade verdi

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi, "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından hakkında dava açılan Buldan'ın ek ifadesinin alınması için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine yazı gönderdi.

Söz konusu yazı üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Buldan'ın bulunduğu adrese giderek, tebligatı kendisine ilettiği öğrenildi.

ADLİYEDEN AYRILDI

Buldan'ın, avukatıyla 6. Ağır Ceza Mahkemesine giderek, ek ifade verdiği belirtildi. Pervin Buldan, ifadesini verdikten sonra Bakırköy Adalet Sarayı'ndan ayrıldı.

Bu arada, HDP Basın Bürosu, "Buldan'ın bu sabah İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı" yönünde yazılı açıklama yaptı. Buldan da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından gözaltına alındığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Pervin Buldan'ın İfadesi alındı serbest bırakıldı VİDEO