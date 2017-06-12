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Pervin Buldan gözaltına alındı

HDP Başkanvekili Pervin Buldan, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

12.06.2017 - 22:33
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Pervin Buldan gözaltına alındı

HDP Başkanvekili Pervin Buldan, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Ayrıntılar gelecek...

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