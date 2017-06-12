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Pervin Buldan gözaltına alındı
HDP Başkanvekili Pervin Buldan, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
12.06.2017 - 22:33
Haberler
İç Haber
HDP Başkanvekili
Pervin Buldan
, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Ayrıntılar gelecek...
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