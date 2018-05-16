Pervin Buldan'dan Akşener'e: Kürtlerin oyunu alamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kürtlerden oy alamayacağı yönündeki yorumların şehir efsanesi olduğunu söyleyerek "Ben sadece sekiz ay İçişleri Bakanlığı yaptım, ama beş yıl bakan olduğum sanılıyor. O nedenle bahsedilen olayların yansıtıldığı kişi ben değilim aslında. Sahada da bunu görebilirsiniz. Türkiye'de herkes son derece dikkatli ve sağduyuludur. Yani benimle ilgili Kürtlerin oy vermeyeceği iddiası bir şehir efsanesi. Bütün Güneydoğu'yu dolaştım, elim hiç havada kalmadı." demişti.

Akşener'in bu sözleri HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a soruldu.

"YAŞANANLAR EFSANE DEĞİL"

Buldan, 24 Haziran seçimlerinde Meral Akşener'in "Hiçbir Kürt'ün oyunu alamayacağını" söyleyerek yaşananların bir şehir efsanesi olmadığını Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde binlerce insanın katledildiğini ve bu yaşananların Kürtlerin beyninden silinmeyeceğini söyledi.

Buldan, Duvar'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BİNLERCE İNSANIN KAFALARINA KURŞUN SIKILDI"

"Bu bir şehir efsanesi değil, bu bir gerçek, bu bir realite. Akşener’in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde binlerce insan sokaklarda katledildi, kafalarına kurşunlar sıkıldı. İnsanlar kaçırıldı, kaybedildi.

"KÜRTLERİN BEYNİNDEN SİLİNMEYECEK"

O dönemde yaşanan cinayetler, katliamlar Kürt halkının zihninde ve beyninde asla silinmeyecek bir gerçekliğe sahiptir.

"BİR TANE BİLE OY ALAMAZ"

Sayın Akşener’in bu anlamda Kürt halkından bir tane bile oy almayacağını kesinlikle ifade etmek isterim. Akşener, bir oy alsın, çıkarsın önümüze 'Şu Kürt’ten oy aldım' desin. Bu asla olmayacak."