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Pervin Buldan'ın gözaltı iddiaları yalan çıktı

İfade vermek için emniyete gelen Pervin Buldan, zorla gözaltına alındığını iddia etti ama adliyedeki kamera görüntülerini hesap edemedi.

13.06.2017 - 05:34
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Pervin Buldan'ın gözaltı iddiaları yalan çıktı

Pervin Buldan'ın gözaltı iddiaları yalan çıktı

Dün akşam TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan dava kapsamında Diyarbakır Adliyesinde ifade verdi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ İDDİALARI YALANLADI

Ardından Diyarbakır Valiliğinden, Pervin Buldan'ın, hakkındaki dava kapsamında ifade vermesine ilişkin bazı basın yayın organlarında gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI YOK

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Buldan'ın gözaltı işlemi için emniyete götürülmediği, herhangi bir sağlık kontrolünden geçirilmediği belirlendi.

BULDAN: POLİS ARACIYLA GETİRİLDİM

Ancak adliye çıkışında Pervin Buldan Diyarbakır Valiliği'nin açıklamalarının 'yalan' olduğunu iddia etti. Buldan "Polisler bulunduğum oteli bastılar. Zorla gözaltına alarak polis aracıyla beni götürdüler. Arkadaşlar da yanımdaydı." dedi.

Pervin Buldan'ın gözaltı iddiaları yalan çıktı

ADLİYE KAMERALARINDA KENDİ ARACIYLA GELDİĞİ GÖRÜLÜYOR

Ancak Buldan'ın iddialarnı kamera görüntüleri yalanladı. Bahsettiği şekilde gözaltına alınarak getirilmediği adliye binasındaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kamera kayıtlarında Buldan'ın Diyarbakır Adliyesine polis aracıyla değil kendi aracıyla geldiği görülüyor.

Buldan'ın ayrıca adliyede rahat tavırlar sergilediği ve telefonla konuştuğu dikkati çekiyor.

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