Peskov: ABD'li yetkililer kafa karışıklığı yaşıyor

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde dün yapılan, Rusya'nın Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaların ele alındığı oturumu değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, oturumun katılımcılarının kafa karışıklığı yaşadığını ifade etti.

"AYNI ŞEYLERİ TEKRAR EDİYORLAR"

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Direktörü Michael Rogers ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'in katılımıyla gerçekleştirilen ilk oturum hakkındaki soruları yanıtlayan Peskov, "Oturumun katılımcılarının durumla ilgili kafa karışıklığı yaşadığı görülüyor. Kendi yaptıkları çıkarımlarla ilgili kanıt bulmaya çalışıyorlar ancak bulamıyorlar ve aynı şeyleri tekrar ediyorlar" dedi.

"BU TÜR FAYDASIZ TARTIŞMALARDAN UZAK DURMAK İSTİYORUZ"

Bu arada Peskov, James Comey'in Rusya'nın Başkan Donald Trump'ı seçim sürecinde Demokrat Partili Hillary Clinton karşısında 'umutsuz' bir aday olarak gördüğüne dair sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Peskov, "Bu, bizim yorum yapmamızı gerektiren bir konu değil. Zira bu, ABD'nin iç tartışma konusu. Bu tür faydasız tartışmalardan uzak durmak istiyoruz" dedi. Bu tür tartışmaların Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesini sağlamayacağını ifade eden Peskov, bunların ilişkileri geliştirmek için olumlu bir katkı sunmasının beklenemeyeceğini altını çizdi.

OTURUM YAPILMIŞTI

Peskov, Rus yetkililerin iddiaları birçok kez yalanladığını, bunların mesnetsiz olduğunu ve herhangi bir kanıta dayanmadığını vurguladığını da anımsattı. ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde dün Rus hackerların ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaların ele alındığı bir oturum yapılmıştı.

Michael Rogers ve James Comey, Rusya'nın ABD'deki oy sayımını etkilediğine dair bir bilgi bulunmadığını açıklamıştı. Soruşturma tamamlanmadan herhangi bir çıkarımda bulunulmaması gerektiğini de kaydeden Comey, soruşturmanın ne zaman biteceği konusunda bir tarih vermemişti.