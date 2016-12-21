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Peskov: Karlov'un ölüm haberi, Putin için ağırdı

Türk polisi kılığına girmiş bir teröristin Rus elçiyi suikast sonucu öldürmesinin Rusya ve Türkiye'deki yankıları sürüyor.

21.12.2016 - 15:54
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Peskov: Karlov'un ölüm haberi, Putin için ağırdı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için duygusal bakımdan çok ağır bir haber oldu. Putin bunu, terör olayı olarak nitelendirdi" ifadelerini kullandığı yeni bir açıklama yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin tarafından imzalanan kararnamede "Türkiye Cumhuriyeti'nde Rusya Federasyonu'nun olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi olarak yürüttüğü görevde gösterdiği direnç ve cesaret, Rusya Federasyonu'nun dış politikasının hayata geçirilmesine verdiği büyük katkı dolayısıyla Andrey Gennadiyeviç Karlov'a Rusya Federasyonu Kahramanı unvanı verildi" ifadesi kullanıldı.

Peskov: Karlov'un ölüm haberi, Putin için ağırdı

(Öldürülen Rus elçi Karlov ve Putin aynı karede)

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