taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,7068
EURO
5,4924
ALTIN
196,80
PETR
76,1900

Peskov Erdoğan'la eşiyle görüştüğü sıklıkta görüşüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eşiyle de çok görüşemediğini söylerken, 'Erdoğan'la aynı sıklıkta görüştüğünü' ifade etti.

Haber Merkezi | 27.05.2018 - 09:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus NTV kanalındaki bir mizah programına katıldı. Programın sunucusu bir sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yer verdi.

Peskov sunucunun "Eşinizle mi, yoksa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la mı daha sık görüşebiliyorsunuz." sorusunu gülümseyerek yanıtladı.

Peskov Erdoğan'la eşiyle görüştüğü sıklıkta görüşüyor

"NEREDEYSE AYNI SIKLIKTA GÖRÜŞÜYORUZ"

Kremlin Sözcüsü, "Yaklaşık olarak aynı sıklıkta görüşebiliyoruz. Eşimle önceden de olduğu gibi nadiren görüşüyoruz, belki de bu nedenle duygularımızda soğuma olmuyor." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

195
Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi

Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi

170
Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

Adıyaman'da kırlangıç yuvaları inşaatı durdurdu

41
Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm

Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm

123
Hatay'da şaşırtan bölgesel yağmur

Hatay'da şaşırtan bölgesel yağmur

19
Real Madrid sporda bir ilki gerçekleştirdi

Real Madrid sporda bir ilki gerçekleştirdi

7
Fikret Orman: Allah için oruç tutuyoruz

Fikret Orman: Allah için oruç tutuyoruz

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94