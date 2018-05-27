Peskov Erdoğan'la eşiyle görüştüğü sıklıkta görüşüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus NTV kanalındaki bir mizah programına katıldı. Programın sunucusu bir sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yer verdi.

Peskov sunucunun "Eşinizle mi, yoksa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la mı daha sık görüşebiliyorsunuz." sorusunu gülümseyerek yanıtladı.

"NEREDEYSE AYNI SIKLIKTA GÖRÜŞÜYORUZ"

Kremlin Sözcüsü, "Yaklaşık olarak aynı sıklıkta görüşebiliyoruz. Eşimle önceden de olduğu gibi nadiren görüşüyoruz, belki de bu nedenle duygularımızda soğuma olmuyor." dedi.