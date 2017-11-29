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Peskov'dan Kuzey Kore açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, füze denemesini kınadı.

AA | 29.11.2017 - 13:38..
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Peskov, gazetecilere, Pyongyang yönetiminin bugün gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesini değerlendirdi.

"İTİDAL ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

"Kuzey Kore'nin füze denemesi nedeniyle durumun daha da kötüleşmemesi için tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz." diyen Dimitriy Peskov, Kuzey Kore yönetiminin attığı adımların ise krizin çözümünü geciktirdiğini vurguladı.

"FÜZE DENEMESİNİ KINIYORUZ"

Kuzey Kore'yi "provokasyon yapmakla" suçlayan Peskov, "Kuzey Kore yönetiminin füze denemesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore, yerel saatle 02.48'de yeni nesil kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Fırlatıldıktan sonra 53 dakika belirlenen yörüngesinde seyreden füze, Japon Denizi'ne düşmüştü.

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