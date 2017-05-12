Peskov'un kızı Antalya'ya geliyor

9 Haziran'da Antalya'da düzenlenecek moda şovunu izlemeye Peskov'un kızı da gelecek. Peskova, sosyal medyasından yaptığı paylaşımla bu haberi doğruladı.

DOSTLUK VURGUSU YAPTI

Her konuşmasında, "Türkiye benim için Rusya kadar vatanım sayılır." diyen Peskova, önceki gün yayınladığı mesajında da, dostluk vurgusu yaptı.

"Türkiye Rusya dostluğu için 8-13 Haziran'da Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends'ın büyük şovunda görüşmek üzere" paylaşımında bulunan Peskova, yaklaşık bir hafta kalacağı Antalya'da turizm ve hazır giyim sektöründen temsilcilerle de görüşmeler yapacak.

Dmitriy Peskov'un kızı Liza Peskova

ANKARA DOĞUMLU

Peskov'un kızı Peskova da The Land of Legends'da düzenlenecek şovu izleyecek ünlüler arasında yer alacak. Birkaç nesildir Türkolog olan Peskov ailesinden gelen Peskova, Ankara doğumlu.