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Peşmerge ile PKK arasında 24 saatlik ateşkes

Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Sincar'da Peşmergeler ile terör örgütü PKK arasında 24 saatlik ateşkes sağlandığını bildirdi.

04.03.2017 - 01:02
  1. Haberler
  2. Biyografi

sd

Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Peşmerge komutanları ve Sincar'daki PKK'lılar arasında yapılan toplantı sonucu çatışmanın çıktığı Sincar'a bağlı Sinun bölgesinde 24 saatlik bir ateşkese varıldı. Peşmerge ve PKK arasında gerginliğin sonlandırılması için yarın da toplantı yapılacak. PKK, Peşmerge'yi engellemeyi tekrarlamamalı." ifadelerini kullandı.

ARALARINDA ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

Musul'un Suriye sınırındaki stratejik Sincar ilçesinde terör örgütü PKK'ya bağlı militanlar ile Mesud Barzani'ye yakın ve Peşmerge Bakanlığına bağlı Suriyeli Kürt Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 Peşmerge ile 3 PKK'lı terörist yaralanmıştı.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te DEAŞ'ın Sincar ilçesine saldırmasını bahane ederek bölgeye yerleşmişti. PKK, IKBY Hükümeti, IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Başbakan Neçirvan Barzani'nin uyarılarına rağmen hala bölgeden çıkmadı. Bölgede yaşayan Ezidiler de terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığından rahatsız. Ezidi yetkililer, yaptıkları açıklamalarla PKK'nın Sincar'dan çıkmasını istedi.

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