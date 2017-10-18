Peşmerge ilk kez Musul Barajı'nda çatışmaya girdi

Irak'ın Musul kentindeki Musul Barajı sınırında, Irak Ordusuna bağlı Şii Haşdi Şabi milisleri ile Peşmerge arasında çıkan çatışmada 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

PEŞMERGE ATEŞ AÇTI

Peşmerge'nin Musul Barajı'ndan çekilmeyi ve bölgeyi Haşdi Şabi'ye teslim etmeyi reddettiğini vurgulayan İttihadiye polis teşkilatı yöneticilerinden Ali Ekber el-Hafaci, bunun üzerine Peşmerge'nin havaya ateş açarak yaptığı ikazlara rağmen Haşdi Şabi'nin baraja doğru hızlıca ilerlediğini kaydetti.

Hafaci, "Güç kullanan Peşmerge'ye Haşdi Şabi de karşılık verdi. Gece yaklaşık 3 saat süren çatışmalarda Haşdi Şabi'den 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Peşmerge'den ise bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı." diye konuştu.

"HENÜZ ÇEKİLEN YOK"

Çatışmaların durduğunu dile getiren Hafaci, buna karşın her iki taraftan da bölgeden henüz çekilen olmadığını sözlerine ekledi.