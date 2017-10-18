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Peşmerge ilk kez Musul Barajı'nda çatışmaya girdi

Musul Barajı sınırında Şii Haşdi Şabi milisleri ile Peşmerge arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

18.10.2017 - 08:34
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Irak'ın Musul kentindeki Musul Barajı sınırında, Irak Ordusuna bağlı Şii Haşdi Şabi milisleri ile Peşmerge arasında çıkan çatışmada 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Peşmerge ilk kez Musul Barajı'nda çatışmaya girdi

PEŞMERGE ATEŞ AÇTI

Peşmerge'nin Musul Barajı'ndan çekilmeyi ve bölgeyi Haşdi Şabi'ye teslim etmeyi reddettiğini vurgulayan İttihadiye polis teşkilatı yöneticilerinden Ali Ekber el-Hafaci, bunun üzerine Peşmerge'nin havaya ateş açarak yaptığı ikazlara rağmen Haşdi Şabi'nin baraja doğru hızlıca ilerlediğini kaydetti.

Hafaci, "Güç kullanan Peşmerge'ye Haşdi Şabi de karşılık verdi. Gece yaklaşık 3 saat süren çatışmalarda Haşdi Şabi'den 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Peşmerge'den ise bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı." diye konuştu.

Peşmerge ilk kez Musul Barajı'nda çatışmaya girdi

"HENÜZ ÇEKİLEN YOK"

Çatışmaların durduğunu dile getiren Hafaci, buna karşın her iki taraftan da bölgeden henüz çekilen olmadığını sözlerine ekledi.

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