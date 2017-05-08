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Peşmerge sözcüsü: PKK Sincar'da tünel kazıyor

TSK'nın Sincar'da terör örgütü üslerini vurmasının ardından, PKK'nın hava saldırılarından korunmak için tünel kazdığı belirtildi.

08.05.2017 - 23:12
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Özellikle büyük kayıp verdiği son hava saldırısından sonra PKK'nın bölgede tüneller kazdığı iddia ediliyor. PKK'nın özellikle Sincar Dağı ve çevresindeki Kersi, Bari ve Serdeşt bölgelerinde tünel kazdığı belirtiliyor.

Sputnik'e konuşan Peşmerge sözcüsü Xelil Şivan, "PKK militanları Türkiye'nin hava harekatından korktuğu için Şengal'de 5 tünel kazdı. Tünelleri Sincar kenti ve çevresinde kazdı. PKK militanları şimdi tünellerde kalıyor. Türkiye yeniden bir hava harekatı yapacak diye duyduk ama kesin birşey diyemeyiz" diye konuştu.

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