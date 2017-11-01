Peşmerge ve memurların maaşını Irak hükümeti ödeyecek

Irak Başbakanı Haydar Abadi hükümetin, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) istihdam ettiği peşmergeler ve kamu göevlilerinin maaşlarını ödemeye yakında başlayacağını söyledi.

MEMURLARIN MAAŞI ÖDENEMİYORDU

Yarı özerk statüsü olan bölgesel yönetim, 2014 yılından beri peşmergelere ve memurlarına maaş ödemekte zorlanıyordu.

Kürt yönetimi ile Bağdat merkezi hükümeti arasında petrol gelirlerinin paylaşımı nedeniyle çıkan anlaşmazlık yüzünden Bağdat, IKBY'ye yapması gereken ödemeleri yapmıyordu.

İbadi dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Peşmergeler ve bölge memurlarının hepsinin maaşlarını yakında ödeyeceğiz." dedi.

IKBY EKONOMİK ZORLUKTA

DEAŞ ile üç yıl süren mücadele de Kürt yönetiminin finansal sıkıntısını artırmıştı. Irak ordusunun petrol bölgesi Kerkük'ü iki hafta önce peşmergelerden almasıyla da Kürt yönetiminin petrol geliri yarı yarıya düştü.

Kürt bölgesinde 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunun Irak'ın askeri müdahalesine yol açmasıyla doğan gerginlik, maaşların ödenmesiyle yumuşayabilir.

Kerkük, 2014 yılında İslam Devleti saldırılarına direnemeyen Irak ordusunun çekilmesi üzerine, petrol bölgesinin İslamcı militanların eline geçmesini engelleyen peşmergelerin kontrolüne girmişti.