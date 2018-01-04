Peşmergelerin maaşında kesinti yapılacak

IKBY, tüm dünyanın karşı çıktığı 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumundan sonra tepetaklak oldu.

PEŞMERGENİN MAAŞI DÜŞECEK

Memurların maaşını ödeyemeyen yönetim, yüzde 5 ile yüzde 50 arasında peşmerge maaşlarında kesinti yapacak.

"ZATEN MAAŞLARI ÇOK AZ"

Peşmergelerden sorumlu yetkilinin yaptığı açıklamada, “Peşmergelerin maaşlarında fazla kesinti olmaması için girişimde bulunacağız zaten aldıkları maaş çok az.” şeklinde konuştu.

Bölgede görev yapan memurlar, üç aydır maaş alamıyor. Petrol gelirlerinin de kaybedilmesiyle derinleşen ekonomik darboğaza isyan eden kalabalıklar, geçtiğimiz haftalarda Irak'ın kuzeyindeki parti binalarını ateşe vermişti.