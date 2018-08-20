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Pestil ve köme işlemeli gelinlik ilgi gördü

Gümüşhane'de bir tasarımcının coğrafi işaretli ürünlere dikkati çekmek için hazırladığı pestil ve köme işlemeli gelinlik, 10. Lames Bilim Kültür ve Sanat Şenliği'nde katılımcıların beğenisine sunuldu.

AA | 20.08.2018 - 08:48..
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Gümüşhane'de düzenlenen 10. Lames Bilim Kültür ve Sanat Şenliği'nde sergilenen pestil ve köme işlemeli gelinlik katılımcılardan ilgi gördü.

Torul ilçesine bağlı Zigana Köyü'nde, Zigana Doğa Okulu ve Zigana Köyü Çevre Koruma, Turizm ve Dayanışma Derneğince organize edilen şenlikte katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Katılımcılara yörede "lames" olarak adlandırılan gözlemelerden ikram edilen şenlikte konuşan Zigana Doğa Okulu Başkanı Savaş Aydın, bölgenin eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

EKOTURİZMİN ÖNEMİ

Bu güzelliklerin korunması ve turizme kazandırılması için gayret gösterdiklerini dile getiren Savaş Aydın, "Turizm yöre halkına, kültürüne, doğasına saygı ile yapılıyorsa buna ekoturizm diyoruz. Eğer bu birlikte yapılmıyorsa bunun adı ekoturizm olmuyor." diye konuştu.

Pestil ve köme işlemeli gelinlik ilgi gördü

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