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Peter Brow'dan iki resimli kitap

Peter Brown’ın yazdığı ve resimlediği, ödüllü kitaplar 'Bay Kaplan Yabana Çıkıyor' ve 'Meraklı Bahçe', okul öncesi dönemdeki çocuk okurlar için hep kitap tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 20.01.2018 - 09:28..
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New York Times En İyi Resimli Kitap Ödülü dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olan ve kitapları New York Times Bestseller Listesi’nde beş kez yer alan Peter Brown’ın Öğretmenim Bir Canavar, Arkadaşım Olacaksın ve Vahşi Robotkitapları geçen yıl hep kitap tarafından yayımlanmıştı.

Kitapları sevim Okyay çevirdi.

Ödüllü yazar ve çizer Brown’ın New York Times Bestseller Listesi’ne giren iki kitabı daha, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşuyor: 2013 Amazon En İyi Çocuk Kitabı, Publishers Weekly Yılın En İyi Kitabı ve Kirkus Yılın En İyi Kitabı ödüllerinin sahibi Bay Kaplan Yabana Çıkıyor ve Meraklı Bahçe.

BAY KAPLAN YABANA ÇIKIYOR

Peter Brow'dan iki resimli kitap

2013 Amazon En İyi Çocuk Kitabı Publishers Weekly Yılın En İyi Kitabı Kirkus Yılın En İyi Kitabı.

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

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MERAKLI BAHÇE

Peter Brow'dan iki resimli kitap

Kasvetli bir şehirde yaşayan Liam adında bir erkek çocuk vardır. Mahallesinde keşif gezilerine çıkmaya bayılan Liam bir gün olmadık bir yerde küçücük bir yeşillik görür.

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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