Peter Jackson'dan yeni yapım: Mortal Engines

Yönetmen koltuğunda özel efekt uzmanı, Cennetimden Bakarken ve King Kong filmleri ile dikkat çeken Christian Rivers'ın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Aaron Jackson, Robert Sheehan, Hera Hilmar, Ronan Raftery, Stephen Lang, Hugo Weaving, Menik Gooneratne ve Patrick Malahide, Colin Salmon, Patrick Malahide ve Rege-Jean Page gibi isimler de var.

FİLMİN KONUSU

Philip Reeve‘in steampunk türündeki fantastik-bilimkurgu serisi Mortal Engines, dev makineler üzerine kurulmuş şehirleri ve oradaki yaşamları anlatıyor. Londra’nın distopik gelecekteki halini anlatan seride dev bir makine, tükenen kaynaklar ve doğal afetlerin olduğu post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyor.

ARALIK 2018'DE VİZYONDA

Ünlü Yüzüklerin Efendisi serisini hayata geçiren Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens'ın kaleme aldığı Mortal Engines filmi 14 Aralık 2018'de ülkemizde vizyona girecek.