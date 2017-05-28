taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.533
USD
3,5787
EURO
3,9995
ALTIN
145,78
PETR
52,2000

Peter Jackson'dan yeni yapım: Mortal Engines

Peter Jackson, merakla beklenen yeni yapımı Mortal Engine filminden konsept fotoğrafı hayranları ile paylaştı!

28.05.2017 - 06:25
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Yönetmen koltuğunda özel efekt uzmanı, Cennetimden Bakarken ve King Kong filmleri ile dikkat çeken Christian Rivers'ın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Aaron Jackson, Robert Sheehan, Hera Hilmar, Ronan Raftery, Stephen Lang, Hugo Weaving, Menik Gooneratne ve Patrick Malahide, Colin Salmon, Patrick Malahide ve Rege-Jean Page gibi isimler de var.

Peter Jackson'dan yeni yapım: Mortal Engines

FİLMİN KONUSU

Philip Reeve‘in steampunk türündeki fantastik-bilimkurgu serisi Mortal Engines, dev makineler üzerine kurulmuş şehirleri ve oradaki yaşamları anlatıyor. Londra’nın distopik gelecekteki halini anlatan seride dev bir makine, tükenen kaynaklar ve doğal afetlerin olduğu post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyor.

ARALIK 2018'DE VİZYONDA

Ünlü Yüzüklerin Efendisi serisini hayata geçiren Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens'ın kaleme aldığı Mortal Engines filmi 14 Aralık 2018'de ülkemizde vizyona girecek.

Peter Jackson'dan yeni yapım: Mortal Engines

İlginizi Çekebilir
Ankara'da 10 bin parçalık müzayede
Aralarında Atatürk'e ait ıslak imzalı belgelerin olduğu 10 bine yakın parça, müzayedede satışa sunulacak.
Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün 34. yıl dönümü
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl 25 Mayıs 1983'de hayata veda etmişti.
Mortal Kombat'ın görsel efekt harikası Goro'nun yapımı
1995 yapımı Mortal Kombat'ın en ikonik karakterlerinden Goro nasıl vücut buldu.
Uçan Süpürge'de ödüller sahiplerini buldu
20. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde bu yıl Onur Ödülü'ne sinema sanatçısı Perran Kutman layık görüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

99
Van'da terör operasyonu: 10 terörist öldürüldü

Van'da terör operasyonu: 10 terörist öldürüldü

70
CHP'li Fikri Sağlar: Bu cezayı hak etmedim

CHP'li Fikri Sağlar: Bu cezayı hak etmedim

28
Barcelona İspanya Kral Kupası'nı kazandı

Barcelona İspanya Kral Kupası'nı kazandı

11
İngiliz istihbaratı: 23 bin potansiyel terörist var

İngiliz istihbaratı: 23 bin potansiyel terörist var

33
Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi kupası anıtlaştırılacak

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi kupası anıtlaştırılacak

22
81 ilde Huzurlu Sokaklar-2 uygulaması

81 ilde Huzurlu Sokaklar-2 uygulaması

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM