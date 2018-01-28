Peter Jones'dan Roma İmparatorluğu'nun tarihi

Tarihçi Peter Jones, Romalıları geniş bir perspektiften okurlara sunuyor. Roma İmparatorluğu denilince tarihe ilgi duyan duymayan herkesin aklına ünlü komutan, devlet adamı Julius Caesar gelir.

Caeser’in bir darbeyle iktidardan uzaklaştırılması tarihe önemli bir yere sahiptir. Yazar, uzun seneler hâkimiyet sürmüş uygarlıklarından birini kurmuş Romalıların harika öyküsünü anlatıyor. Roman tadında okunan kitap, başucu özellikte.

Peter Jones, titiz ve özenli çalışmasıyla imparatorluğa ilgi duyan her tarih severin kitaplıklarında bulunması gereken zengin bir kaynak sunuyor. Roma İmparatorluğu’na dair merak ettiğiniz bütün soruların cevabı bu eserde yatıyor.

KISA BİR ROMA TARİHİ

M. Ö. I. yüzyılda Augustos liderliğinde kurulan imparatorluk Akdeniz ve çevresinde varlığını sürdürmüştür. İmparatorluk dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yerini almıştır. Türklerin başlattığı Kavimler Göçü sebebiyle yaşadığı siyasi ve sosyal karmaşan sonucu 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmıştır.

İki bloklu devlet daha sonra yıkılacak ve tarih yeniden şekillenecekti. Batı Roma 475’te Cermenlerin saldırısı sonucu tarihe karışırken, onu Doğu Roma İmparatorluğu izledi. Bizim tarihimizde fevkalade mühim olan 1453 İstanbul’un Fethi’yle Doğu Roma yıkıldı.

Yani Bizans İmparatorluğu…

"HAYAT BOYU İMPARATOR"

En çok bilinen Roma imparatorları arasında hiç kuşkusuz Casear ilk akla gelendir. “Hayat boyu imparator” unvanı alan komutanın devlet anlayışı hâlâ önemli tarihçiler tarafından tartışma konusu yapılmaktadır. Monarşi bir yapı kurmak isteyen Cesaer'ın, zamanla korkulan biri haline gelmesi Roma İmparatorluğu için entrikaların ve siyasi oyunların da başlangıcı olmuştur.

Cesaer

Tarihte taht kavgaları sürekli olmuştur. Bu, iktidara kimin geçeceği kavgasından ileri gelmiştir. Yaşanan siyasi kavgalar çoğu zaman kanlı olmuş, yumuşak geçişli süreçler ise genelde azınlıkta kalmıştır. Tarihçilerin sürekli ilgi odağı olan Roma İmparatorluğu, bıraktığı tarih ve kültür zenginliğiyle tarih severlerin de iştahını kabartmıştır.

Birçok makaleye ve akademik çalışmada imzası bulunan Peter Jones’ın Say Yayınları tarafından yayımlanan kitabı, okurları asılar öncesine götürerek tarihi adeta yaşattırıyor.

Tarihçi Peter Jones

Jones, dev eserinde koca imparatorluğu ele alırken, oldukça farklı ve zengin kaynaklardan beslenmiş. Yazar, dönemin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik boyutlarını bir potada eriterek konuları açıklığa kavuşturuyor. Roma İmparatorluğunu baştan sona yeniden inceleyen Jones, eseriyle tarihe ışık tutuyor.

Herkesin keyifle okuyacağı ‘Geldim, Gördüm, Yendim’ (Romalılar Hakkında Bilmek İsteyeceğiniz Her Şey) kitabı zengin kaynak özelliğiyle öne çıkıyor.

Yazar: Peter Jones

Yayınevi: Say Yayınları

Çeviren: Funda Sezer

Türü: Tarih

Baskı yılı: 2016

Syf: 400

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Ergül Tosun

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