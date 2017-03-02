Petrobras ile Total arasında milyar dolarlık antlaşma

Antlaşmaya göre Petrobras’ın, Lara imtiyaz bölgesindeki yüzde 65 petrol üretim hakkının yüzde 22.5’ini Total’e devredeceği ve 1.6 milyar dolarlık kısmı nakit olarak, geri kalan 400 milyon dolarlık kısmını ise kredi olarak alacağı ifade edildi. Bu hisse devrine rağmen Petrobras, bölgedeki üretim hakkını ve yüzde 42.5 ile bölgenin en büyük hissedarı olmayı sürdürecek.

Bölgedeki diğer hissedarlar ise Shell’in alt kuruluşu olan BG E & P Brasil (yüzde 25) ile Petrogal Brasil (yüzde 10). Ayrıca antlaşma kapsamında Lapa bölgesindeki yüzde 45 hissesinin yüzde 35i’ini ve bölgedeki yönettim hakkının tamamının da devredileceği bildirildi. Bölgedeki diğer hissedarlar ise Shell’in alt kuruluşu olan BG E & P Brasil (yüzde 30) ile RepsolSinopec Brasil (yüzde 25).

Öte yandan Termobahia bölgesindeki hisselerinin yüzde 50’sinin satışının sözleşmeye dahil olduğu bildirildi.