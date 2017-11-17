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Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Batman'da petrol aranacak

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Batman sınırlarındaki 3 saha için ruhsat verildi.

17.11.2017 - 08:56
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Batman'da petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Batman sınırları içerisinde kalan 3 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

5 YIL GEÇERLİ

Buna göre, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Batman sınırlarındaki 3 saha için yaptığı petrol arama ruhsat başvurusu onaylandı.

Büyüklükleri 30 bin 633 hektarla 61 bin 91 hektar arasında değişen 3 saha için verilen ruhsatlar 5 yıllığına geçerli olacak.



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