Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Batman'da petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Batman sınırları içerisinde kalan 3 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

5 YIL GEÇERLİ

Buna göre, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Siirt, Şırnak, Diyarbakır ve Batman sınırlarındaki 3 saha için yaptığı petrol arama ruhsat başvurusu onaylandı.

Büyüklükleri 30 bin 633 hektarla 61 bin 91 hektar arasında değişen 3 saha için verilen ruhsatlar 5 yıllığına geçerli olacak.









