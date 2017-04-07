Petrol fiyatları yükselişte

ABD'nin Suriye'ye saldırısının ardından artan jeopolitik endişelere bağlı olarak, bir süredir inişte olan petrol fiyatları da yükselişe geçti.

HAFİF PETROLÜN VARİL FİYATI 51 DOLAR

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarında temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı 1.0 dolara yakın artışla 54 doları aşarken, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 51 doları geçti. Uluslararası petrol piyasalarında Brent 54.76 doları görürken, ABD petrolünün varil fiyatı da 51.60 dolara kadar yükseldi.

Artan jeopolitik endişelerle dolar da 3.74 lirayı aşarak 3.7414 liraya kadar çıkarken, euro da 3.9910 lira ile 4.0 liraya yaklaştı.