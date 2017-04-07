taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.679
USD
3,7380
EURO
3,9814
ALTIN
152,07
PETR
55,6600

Petrol fiyatları yükselişte

ABD'nin Suriye rejimine düzenlediği füze operasyonunun ardından petrol fiyatları yükseldi.

07.04.2017 - 08:56
  1. Haberler
  2. Ekonomi

d

ABD'nin Suriye'ye saldırısının ardından artan jeopolitik endişelere bağlı olarak, bir süredir inişte olan petrol fiyatları da yükselişe geçti.

HAFİF PETROLÜN VARİL FİYATI 51 DOLAR

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarında temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı 1.0 dolara yakın artışla 54 doları aşarken, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 51 doları geçti. Uluslararası petrol piyasalarında Brent 54.76 doları görürken, ABD petrolünün varil fiyatı da 51.60 dolara kadar yükseldi.

Artan jeopolitik endişelerle dolar da 3.74 lirayı aşarak 3.7414 liraya kadar çıkarken, euro da 3.9910 lira ile 4.0 liraya yaklaştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

171
Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

122
ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

39
Donald Trump'tan Suriye açıklaması

Donald Trump'tan Suriye açıklaması

46
CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

144
Twitter Trump'a karşı mahkemeye gidiyor

Twitter Trump'a karşı mahkemeye gidiyor

6
Başakşehir’de sahte parfüm operasyonu

Başakşehir’de sahte parfüm operasyonu

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM