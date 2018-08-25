taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0111
Euro
6.98145
Altın
1205.99
Borsa
90185.99

Petrol fiyatları yüzde 2'nin üzerinde yükseldi

Uluslararası piyasada en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı dünü 74,73 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 2,2 artışla 76,40 dolara kadar tırmandı.

AA | 25.08.2018 - 11:39..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

qweq

Böylece Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü 67,83 dolardan kapamasının ardından, bugün 69,31 dolara kadar yükseldi ve yüzde 2,2 artış kaydetti. Böylece, WTI tipi ham petrol de 8 Ağustos'tan bugüne kadar en yüksek seviyesini görmüş oldu.

PETROL FİYATLARINA BASKI

Dünyanın en büyük ham petrol tüketicisi olan ABD'de yaz sezonunda benzin ve motorin tüketiminin arttığına işaret eden uzmanlar, bunun talebi yükselterek petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Ayrıca, ABD'de petrol rafinerilerinin yıllık bakım döneminin yaklaştığına dikkati çeken uzmanlar, bunun da ilerleyen haftalarda arzda düşüş yaratarak fiyatların daha da yükselmesine neden olabileceğini vurguladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diego Reyes İstanbul'a indi

Diego Reyes İstanbul'a indi

98
Erzincan'da kaza: 3'ü çocuk 7 ölü

Erzincan'da kaza: 3'ü çocuk 7 ölü

96
Putin'e balık daveti

Putin'e balık daveti

45
Canlı yayında Suriyeli tartışması

Canlı yayında Suriyeli tartışması

171
Düzce'de abartı egzozlu araçlara geçit yok

Düzce'de abartı egzozlu araçlara geçit yok

337
MHP'de bayram sonrası gündem: Af

MHP'de bayram sonrası gündem: Af

195
Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM