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Petshopta kuş hırsızlığı

Adıyaman'da kimliği belirsiz kişi camını kırıp girdiği petshopta, toplam değeri 10 bin lira olan kuşları çaldı.

DHA | 06.12.2017 - 20:56..
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Atatürk Caddesi'nde dün gece Sıdık Yıldız'a ait petshopa vitrinin camını kırıp giren kimliği belirsiz kişi, toplam 10 bin lira değerindeki 100'ün üzerinde muhabbet kuşları ile kanaryaları çaldı.

HIRSIZ ARANIYOR

Sabah iş yerine geldiğinde kuşlarının çalındığını fark eden Sıdık Yıldız, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, parmak izi alıp, inceleme yaptı. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Petshopta kuş hırsızlığı

100'ÜN ÜZERİNDE KUŞ ÇALDI

Sıdık Yaldız, 8 ay önce de işyerinden 6-7 bin liralık hırsızlık yapıldığını belirterek, "Burada vitrini falan kırmışlar, içeri girmiş. 100 üstünde muhabbet kuşu götürmüş, birkaç tane kanarya götürmüş. 7-8 ay evvel aynı hırsız bir daha geldi. Emniyet üzerine fazla düşmedi mi, yakalayamadı mı anlayamadım" dedi.

Petshopta kuş hırsızlığı VİDEO

Petshopta kuş hırsızlığı

Petshopta kuş hırsızlığı

Petshopta kuş hırsızlığı

Petshopta kuş hırsızlığı

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