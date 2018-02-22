Peugeot'dan göz kamaştıran tasarımıyla yeni 508

Fransız otomobil devi Peugeot, özellikle 3008, 5008 ve 308 modellerinde yakaladığı başarılı tasarım çizgilerini bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor.

Ailenin en lüks sedanı olan 508, yeni tasarımı ve klasikten spora kayan çizgileriyle dikkat çekiyor. Fotoğrafların yayınlanmasıyla birlikte kullanıcıların büyük çoğunluğundan övgüler alan 508'in, yeni nesil sedanlar arasında önemli bir yere sahip olacağını şimdiden söylemek mümkün.

SPOR GÖRÜNÜM İÇİN YÜKSEKLİĞİ AZALTILDI

Eski kasa 508'e nazaran yerden yüksekliği 60 mm. azaltılan yeni 508, genişlik olarak da bir önceki versiyona göre 20 mm. daha geniş olacak. Aracın spor-sedan görüntüye kavuşması için tasarım mühendislerinin yaptığı bu değişiklik, yeni 508'e ayrı bir hava katıyor.

İÇ TASARIMDA GÖZE ÇARPAN BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Peugeot'nun son tasarımlarında kullandığı kokpit dizaynı ve iç ambiyans yeni 508'de de korunmuş. Kadrana nazaran daha alçağa konumlandırılmış spor direksiyon ve i-Cockpit özelliği, yeni 508'de de sürücülerin beğenisine sunulacak.

SEÇENEKLER ARASINDA 225 BEYGİRLİK MOTOR DA VAR!

Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle piyasaya sürülecek olan yeni 508, farklı güç seçenekleriyle alıcılarını bekliyor olacak. 1,6 litrelik benzinli motorda 180 ve 225 beygirlik iki farklı seçenek bulunuyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla desteklenen bu motor, hem konfor hem performansı önemseyen sürücüler için oldukça ideal. Dizelde ise 1,5 ve 2,0 litrelik BlueHDI motor ile satışa sunulacak olan 508, ilerleyen dönemde entegre edilecek plug-in hibrit versiyonu ile yakıt tasarrufuna katkıda bulunacak.

TANITIM CENEVRE'DE

Otomobilseverlerin merakla beklediği yeni 508, Cenevre Otomobil Fuarı'nda örtüsünü kaldıracak. Yılın ortalarında Avrupa'da satışa sunulacağı açıklanan Peugeot 508'in, ülkemize ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi yok.