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Peyami Safa’nın Cingöz Recai’si yeniden aramızda

Yazar Peyami Safa’nın müthiş tiplemesi olan Cingöz Recai yeniden popüler olmaya aday.

13.10.2017 - 12:38
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  2. Kitap
Peyami Safa’nın Cingöz Recai’si yeniden aramızda

Çocukluğumuzun vazgeçilmez polisiye kitapları olan Cingöz Recai yarım asır sonra tekrar beyaz perdede. Peyami Safa'nın “Server Bedi” müstear adıyla yazdığı hikâyeleri Fransız sosyete hırsız Arsen Lümpen’ den esinlenerek yarattığı Cingöz Recai karakteri hepimizin hafızasında tazeliğini koruyor.

KİŞİLİĞİYLE GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Edebiyatımızın usta kalemi Safa’nın adıyla özdeşleşen, nesilden nesile hemen hemen herkes tarafından keyifle okunan kültürlü, terbiyeli, nazik, efendi Cingöz Recai, hırsız olmasından çok bir İstanbul beyefendisi olması hasebiyle daha çok sevildi, benimsendi. O sıradan bir hırsız değildi, herkesin yardımına koşan, zenginden alıp fakire verebilecek kadar sosyal adaleti gözeten, hakkıyla para kazanan kimselere karışmazken, haksız ve hileli yoldan servet sahibi olanların ise baş belasıdır.

Peyami Safa’nın Cingöz Recai’si yeniden aramızda

İSTANBUL BEYFENDİSİ CİNGÖZ RECAİ

Cingöz Recai; kurnaz, cesur, soğukkanlı, eğitimli bir İstanbul serserisidir. Başta polis müfettişi Mehmet Rıza’yı sürekli peşinden sürükleyen Cingöz Recai; bütün polis teşkilatının kendisi için adeta seferber olduğu polisiye kahramanımız. 1954 yılında Yeşilçam’ın usta yönetmeni Metin Erksan tarafından ilk kez sinemaya uyarlanan Cingöz Recai’yi oyuncu Turan Seyfioğlu canlandırmıştır. 15 sene sonra yani 1969 yılında da tekrar beyaz perdeye taşınan Cingöz Recai’ye sinemamızın “Kral” lakaplı Ayhan Işık hayat verdi. Polis müfettişini de emektar oyuncu Abdurrahman Palay oynadı.

Peyami Safa’nın Cingöz Recai’si yeniden aramızda

Metin Erksan tarafından yönetilen filmin tanıtım afişi

15 KİTAPTAN OLUŞAN POLİSİYE SERİSİ

Peyami Safa’nın hafızalara kazınan Cingöz Recai serisi yayımlandığı zamandan bugüne kadar çok okundu, beğenildi. Bugünün polisiye edebiyat türüyle kıyasladığımızda biraz basite kaçan Cingöz Recai; çocuk edebiyatını temsil eden son derece kıymetli eserlerdir. Toplam 15 kitaptan oluşan Cingöz Recai’yi çocuklarınıza okuyun, okutun.

Peyami Safa’nın Cingöz Recai’si yeniden aramızda

Cingöz Recai ve birçok eseri edebiyatımıza kazandıran Peyami Safa

SHERLOK HOLMES'ÜMÜZ CİNGÖZ RECAİ

İngiliz yazar Arthur Conan Doyle tarafından 1800 yılların başlarında yayımladığı hikâye ve romanlarla meşhur olur. Yayımlandığı tarihten itibaren ünü her geçen gün artan Sherlok Holmes en çok okunan polisiye kitaplardan oldu. Sinemaya ve diziye uyarlandı. Kitaplar çok satanlar listesinde kendine yer buldu; hala genç okurlar arasında popüler olan Holmes, ilgi çekici hikâyesi ve kurgusuyla çok beğeniliyor.

Edebiyatımızda Cingöz Recai’den önce böyle bir örnek olmadığı için Peyami Safa bu alanda bir ilki başardı ve bizi polisiye edebiyat türüyle tanıştırdı. İngilizlerin Sherlok Holmes’i varsa; bizim de Cingöz Recai’ümüz var.

BEYAZ PERDEYLE DÖNÜŞ

Cingöz Recai Türkiye'de yeniden popüler oluyor. Beyaz perdede izleyiciyle buluşan karakter, okuyucuların da yeniden gündemine giriyor.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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